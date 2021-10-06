Главу правления Государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, в кабинете которого напали на журналистов, представители правоохранительных органов не нашли на рабочем месте. Они пришли в Укрэксимбанка, чтобы вручить подозрение Мецгеру и его охраннику Тельбизову, однако главу правления там не обнаружили.

Об этом журналистам под стенами банка сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Никаких причин об отсутствии на рабочих местах даже администрация банка нам не сообщила, или она не обладает этой информацией. Сейчас принимаются меры для установления местонахождения этих лиц для вручения подозрений. Повестки и уведомления о подозрениях, тексты этих документов оставлены администрации банка, и.о. председателя правления", — сказала она.

Кроме этого, Максимец добавила, что несмотря на отсутствие Мецгера и его охранника на рабочем месте, сообщение о подозрении правоохранители оставили в администрации банка вместе с повестками.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" напали во время интервью с главной правления "Укрэксимбанка" Мецгером прямо в кабинете руководителя банка.

По словам пострадавших, ему не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране отобрать камеры и избавиться от записей.

В свою очередь, в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Позже набсовет отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Подробно о произошедшем ранее рассказывала "Страна".