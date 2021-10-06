Глава правления Государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер, в кабинете которого напали на журналистов, и его жена Юлия (член набсовета Приватбанка) являются обладателями двух квартир, купленных в Турции в 2019 году. Общая стоимость покупки составила три миллиона гривен. А в 2020-м супруги приобрели квартиру в Киеве ( 4,7 миллиона гривен), а также жилье в Испании (3,6 миллиона гривен). К испанскому жилью прилагается паркоместо (305 тысяч гривен) и кладовая (58 тысяч гривен). Информация об этом содержится в

электронной декларации Юлии Мецгер за 2020 год.

Согласно документу, в совместной собственности супругов находится достаточно много имущества.

Кроме уже указанного имущества, семья также владеет двумя квартирами в Киеве, купленными в 2018 году и еще одной, приобретенной в 2009-м. У Мецгеров есть два земельных участка в Киевской области и дачный дом в Макаровском районе.

Также в декларации указаны автомобили Range Rover, купленный в 2020 году, а также AUDI А5, приобретенный в 2018 году.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" напали в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в кабинете руководителя банка.

По словам пострадавших, Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране отобрать камеры и избавиться от записей.

В свою очередь, в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Подробно о данном инциденте ранее рассказывала "Страна". Также мы разбирались, что известно о главе "Укрэксима", который кошмарил журналистов у себя в кабинете.