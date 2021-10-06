Глава правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер отменил запланированную пресс-конференцию, на которую собралось более полусотни журналистов, операторов, фотографов для того, чтобы услышать официальную позицию финучреждения после скандала с нападением на журналистов. Об отмене мероприятия стало известно уже после того, как представителей прессы пустили в конференцзал "Укрэксимбанка".

К собравшимся с сообщением вышла пресс-секретарь банка Марина Фомина. Она лишь сообщила об отмене пресс-конференции, оставив без внимания возмущение журналистов.

Также об отмене встречи с журналистами для озвучивания официальной позиции "Укрэксимбанка" в соцсети написала участница наблюдательного совета Виктория Страхова.

"Уважаемые журналисты и все заинтересованные лица в связи с отстранением господина Евгения Мецгера запланированная пресс-конференции по официальной позиции АО "Укрэксимбанк" в ситуации с изданием "Радио Свобода" отменяется", - говорится в сообщении.

Также Страховая добавила, что в ближайшее время Мецгер принесет свои извинения журналистам.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" напали в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в кабинете руководителя банка.

По словам пострадавших, Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране отобрать камеры и избавиться от записей.

В свою очередь, в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Подробно о данном инциденте ранее рассказывала "Страна".