Евгений Мецгер, который сложил полномочия главы правления "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов, принес извинения работникам "Схемы" и назвал свое поведение недопустимым.

Об этом Мецгер написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что считает свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства и события, которые произошли в его кабинете 4 октября были недопустимы и шокировали его самого.

"Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенный эмоциональный вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений. Стресс и нагрузки этому не оправдание.

Поэтому я искренне прошу прощения у работников издание "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура! На данный момент в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", - написал Мецгер.

Кроме того, он попросил прощение у всех журналистов Украины, которые проявили солидарность в борьбе за права своих коллег и у сотрудников банка, имиджу которого он нанес ущерб своим поступком.

"Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня. По своим моральным убеждениям и значительным общественным резонансом, я написал заявление об отстранении меня от осуществления полномочий председателя правления АО "Укрэксимбанк". Соответствующее заявление я предоставил Наблюдательном совете банка и сегодня, 6 октября, она была удовлетворена", - резюмировал он.





Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали в его кабинете. У них отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

Стоит отметить, что в начале в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Но потом появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.