Сегодня, 6 октября, в Киеве прошла официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра.

В столице почтили память евреев других советских граждан, которых расстреляли во время оккупации.

В мероприятии приняли участие Владимир Зеленский и иностранцы. Из высоких гостей прибыли президенты Израиля и Германии.

"Страна" рассказывает, что прошла церемония и цитирует речи политиков.

Как прошла церемония памяти жертв Бабьего Яра

Днем ранее "создать атмосферу" пытался министр культуры Александр Ткаченко. Он уравнял роль нацистов и СССР в трагедии Бабьего Яра, что резко негативно восприняли многие украинские евреи. Продолжил критиковать советскую власть, но несколько иначе, и президент Владимир Зеленский вечером следующего дня.

Началось церемония с опозданием - ждали Зе и его гостей - человек 20-30. Такой группой, включая многочисленную охрану, они стали обходить комплекс.

Сначала осмотрели расстрелянные колонны, из которых бил свет. Изнутри доносились женский, мужской и детский голоса, которые читали имена всех расстрелянных в Бабьем Яру.

Первая остановка была сделана возле первого архитектурного сооружения - "Кристаллическая стена плача". Мемориальный объект представила автор - художница Марины Абрамович. Он похож на израильскую стену, но выполнен из антрацита со вставками кристаллов кварца, похожих на куску нетающего льда.

Вторая остановку у сцены, на которой по-английски выступил израильский священник. Он родился 80 лет назад, в день расстрела евреев в Киеве. Мужчина прочитал памятную еврейскую молитву.

Гостей пригласили занять места в зале под открытым небом. Перед аудиторией выступил советский и израильский виолончелист Миша Майский. После чего слово взял Владимир Зеленский.

"В этом месте нацисты расстреляли более ста тысяч людей. В этом месте тяжело говорить. На тясячи лет его оккупировала тишина. Здесь тяжело дышать. Тысячи детей здесь сделали последний вздох. Это место пронизано криками. Это место Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Вещи, которые я далее скажу, тоже будут ужасными. Самое ужасное, что они происходили с реальными людьми во Второй мировой войне, во время Холокоста.

Киев захватили нацисты. Им сразу заметился ров. Первая кровь здесь пролилась уже через неделю. Гилтеровцы расстреляли 150 пациентов психиатрической больницы имени Павлова. Они уничтожали людей в практических целях - чтобы рассчитать емкость яра. А именно - сможет ли внести столько людей, сколько им нужно - в промышленных масштабах.

Через два дня, цитата, "всем жидам Киева" было велено вернуться сюда. Их ждал экспресс, который вез на смерть. Их раздевали, гнали палками на окраину рва. А потом звук затвора. Далее - новая отправка: затвор, звук пулемета. Снова, снова и снова. И кажется, что этому не было начала или конца.

Мужчины почти все были на фронте. Поэтому в основном расстреливали пожилых, женщин и детей. Младенцев до трех лет - нет, не жалели, - их расстреливали не считая.

Вокруг города летал вертолет, но он не мог заглушить звук стонов, который звучал отсюда, и крики людей, которые пытались выбраться. Далее здесь будут уничтожать ромов. На Нюрнбергском процессе говорилось о 100 тысячах людей. Сейчас говорится и о 200 тысячах.

Вряд ли есть время, которое может успокоить эту боль. Трагедия коснулась каждого, даже если здесь не были убиты чьи-то родственники или друзья. Это коснулось каждого, кто считает себя человеком. Потому что Бабий Яр - это преступление против человечества.

Бабий Яр - памятник человеку, который убивает; память человеку, который умирает от рук другого человека. Наша цивилизация развивается по спирали. История нас ставит перед выбором.

Нацизм предложил два пути. Стать животным и убивать другим. Второй путь - вспомнить, что мы люди и победим любого, если сами не станем зверями. Нацизм был побежден не только классическим оружием. Но и оружием милосердия.

Мы должны знать о подвигать людей, которые спасал людей во время Холокоста, удостоен звания Праведник. Сейчас такого звания удостоены 2659 украинцев.

Дамы и господа, я хочу поблагодарить всех, кто приехал разделить общую боль. Мое приглашение и ваш визит - это не политический реверанс. Это тест на единомышленников. Как по мне, мы сдали его успешно. Символично, что присутствуют президенты Германии и Израиля...

Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная ужасная страница мировой истории. Отвращение вызывает то, как власть в разное время относилась к этому. Власть в разное время пыталась замуровать, спрятать за стеной молчания.

В 50-х советская власть пыталась сливать люда отходы сельского производства. Потом это привело к Куренёвской трагедии, когда погибли полторы тысячи человек. Было время, когда тут строили стадион, каток, тир...

Потом было время, когда про Бабий Яр стали говорить, но не значит делать. Я счастлив, что после таких склоков и "но" мы начали процесс, когда мемориальный комплекс наконец будет создан. Каждый месяц тут появляются объекты, которые станут одним масштабным комплексом, который в полной мере поможет ощутить всю боль.

Да, это не поможет убитым тут. Но поможет живым, тем, кто сможет передать детям и вкунам. Чтобы когда мы попали в очередной виток спирали развития, у нас не было раздорожья, чтобы мы выбрали только один путь.

Выступили скрипачи, после чего слово президент Израиля Ицхак Герцог.

Среди прочего, он напомнил, что в Бабьем Яру творили зверства не только немцы, но и полицаи. Зеленский же в своей речи о помощниках гитлеровцев из местных не упоминал.

Среди прочих, Герцог поблагодарил российского бизнесмена Михаила Фридмана, который дал деньги на мемориал в Бабьем Яру (против чего выступали националисты).

"Есть старая еврейская молитва. Мы говорим ее каждый год, когда кто-то умирает. Я как президент Израиля прошу вас о молитве о душах наших братьев и сестре, маленьких детей в месте, которое стало самой большой братской могилой в Европе.

Я приехал сюда как президент. В Иерусалиме, в Кнессете, есть картина художника, который родился в Украине. На картинке оружие, направленное на человека, и женщина, которая прислоняет маленького ребенка к груди. Я тысячу раз поднимался по этажам и всегда смотрел на эту картину, останавливался, смотрел. Когда приезжали лидеры, я показывал им эту картинку. Самое страшное, что солнце сияло и птицы и пели. И двое суток стреляли. Судьбы семей были зачеркнуты.

Михаил - один из последних спасенных в Бабьем Яру. Он приехал на репатриацию в Израиль и рассказывал, что сестра Клара держала за юбку маму. Полицай ударил по голове и растоптал ее насмерть и кинул ребенка в яр.

Тела была сожжены, пепел развеян. И пришло время помина, поэтому мы все вместе здесь.

Тридцать лет назад самостоятельная Украина начала дипломатические отношения с Изриалем. У нас сложная история на украинской земле, здесь одна из самых сильных общим, тут появился хасидизм. Вместе с тем тут были погромы и тут были убийства в Бабьем Яру.

В наши дни тоже есть люди, которые отрицают, что был Холокост. Только за последние сутки мы слышали о противном проявлении антисемитизма в Аушвице. Мы должны бороться со злом, чтобы не забывали о том, к чему можем привести молчания, антисемитизм, расизм.

Мы должны обеспечить, пообещать человечеству, что никогда больше не повторится Бабий Яр. Спасибо всем, кто делал этот комплекс, президенту и премьеру, и поддерживал созданием: Фридман, Фишер..."

Следом выступил третий высокий гость - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он начал со стихотворения советского поэта Евгения Евтушенко "Бабий Яр" в переводе на немецкий. И также отметил, что в расстреле принимала участие полиция.

Штайнмайер напомнил, что Холокост проходил не только в Киеве, он начался с первого дня немецкого похода на восток. Он рассказал, что уже побывал на местах массовых казней в Корюковке Черниговской области (их там устроили эсэсовцы).

"Над Бабьим Яром шелест диких трав.

Деревья смотрят грозно,

по-судейски.

Все молча здесь кричит,

и, шапку сняв,

я чувствую,

как медленно седею.

И сам я,

как сплошной беззвучный крик,

над тысячами тысяч погребенных.

Я -

каждый здесь расстрелянный старик.

Я -

каждый здесь расстрелянный ребенок.

Ничто во мне

про это не забудет!"

Уважаемые дамы и господа, какой боль, какие муки и страдания, много кому эти строки знакомы. В 1961 году Евгений Евтушенко сломал табу молчания тут в Украине и во всем Советской Союзе.

Музыка, которая сейчас прозвучала, сыграли немецкие музыканты, которые написал Дмитрий Шостакович.

Именно писатели и музыканты открыли путь воспоминаниям и сделали из возможным.

Для немцев тут к Бабьему Яру есть тяжелым. Эти преступления сделали именно немцы. Эти преступления не было актом мести. Это было тщательно исполненное преступление, которое который готовился и исполнялся войсками СС вместе с охранной полицией и солдатами Вермахта. Все они принимали участие в этом преступление.

Киевская учительница описывает события так. По ее улице потянулась бесконечная колонна людей. Они идут молча. Жутко. Она думала, что их переселяют. Потом их принудили раздеться и лечь лицом в землю. А потом их расстреливали. 33 771 человек - только за два дня. Их убийцам давали теплую еду, одежду и даже шнапс. Из евреев выжили единицы.

Холокост начался не из еврейских фабрик смерти, а из-за походов - на лесах, околицах. Более миллиона евреев пали в Украине.

Тут, в Украине, планировалось методично зачищать целые местности. И тут, в Бабьем Яру, убийства продолжались и потом. И продолжались до 1943 года. Тысячи ромов, военнопленных лишились здесь своей жизни.

Шрамы войны видны и сегодня. Они чувствуются во многиз семьях. Во многих городах вашей страны. Как федеральный президент Германии я стою тут перед вами и склоняю голову.

Спасибо вам, президент Зеленский, что вы протянули руку нам, немцам. Я благодарю вас за партнерство, которое объединяет нас. Тем более, благодарность я испытываю за общие основы, которые мы исповедуем: право, свобода народов, мирная и безопасная Европа. На этом фундаменте мы стоит и должны его защищать.

Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей. Как бы сильно я хотел сказать, что мы, немцы, усвоили уроки истории. но сказать этого я не могу. Мне делать больно и исполняет меня гневом то, что в Германии, именно в Германии, усиливается антисемитизм. А также, что именно в ситуации пандемии ненависть выливает в теории заговора и насилие в новом образе...

В завершении он почитал стихотворение Вольфа Бирмана.

Зачем в Бабьем Яру вспоминали об СССР

Обращает на себя внимание, что украинские власти начали приплетать к теме нацистских расстрелов некую вину СССР. Сначала об этом заявили в Институте нацпамяти еще в конце сентября. Потом выступил глава Минкульта. А следом, как видим, Советский Союз в попытке "замолчать" трагедию обвинил Зеленский.

Хотя выступавший после него президент Германии напомнил, что впервые о массовом убийстве евреев заговорили советские поэты и композиторы еще в 1961 году.

Журналист Сергей Щербина, пишет, что говорить о "вине" СССР в трагедии Бабьего Яра неуместно.

"Сегодня проходит церемония, посвященная 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

И опять одна из страшнейших трагедий 20-го века - предмет дискуссий на тему степени вины разных тоталитарных режимов.

Мериться количеством жизней, оборвавшихся в самом жутком месте моего родного города, выискивать причины случившегося и городить некие новые концепции исторических нарративов - кажется, это самое людоедское занятие, которое можно себе вообразить в эти дни. Как будто эти причины неочевидны.

Бабий Яр был выбран нацистами для реализации своих античеловеческих расовых законов. Эти законы были направлены, в первую очередь, против евреев. Для уничтожения евреев Киева было избрано это место и эти дни в 1941-м году. Евреев там убивали только за то, что они - евреи. Это слова не сегодняшнего дня, удивительно, что их приходится повторять снова и снова.

Эти же расовые законы стали причиной уничтожения там пациентов психиатрической больницы и ромов.

Там убивали украинцев. Там убивали людей и по политическим причинам, во имя существования нацистского государства, фундаментом которого были расовые законы.

Бабий Яр - это расовые законы. Расовые законы - это абсолютное, концентрированное зло. На территории Украины расовые законы перестали действовать после прихода советской армии.

Здесь не о чем спорить".