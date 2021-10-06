В Киеве начинается официальная церемония памяти жертв расстрелов в Бабьем Яру. В мероприятии примут участие четыре президента: Украины Владимир Зеленский, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля Ицхак Герцог и Албании Илир Мета.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

В программе церемонии значатся концерт немецкого Государственного симфонического оркестра, выступление виолончелиста Михаила Майского и трио Владимира Тарасова.

Также состоится открытие мемориального объекта "Кристаллическая стена плача" художницы и акционистки Марины Абрамович.

В 21:00 пройдёт официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств.

В бабьем Яру значительно усилили меры безопасности. Всю территорию вокруг памятника "Менора" взяли в кольцо служащие Нацгварди.

Подойти ближе чем на 500 метров к площади у "Меноры" невозможно. Везде дежурят сотрудники Управления государственной охраны (УГО).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине начали отмечать 80-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру.

Мы также сообщали, что жена посла Украины в Германии Андрея Мельника Светлана в годовщину расстрелов в Бабьем Яру возмутилась немецкими историками. Ей не понравилось, что те упомянули давно всем известный факт: евреев в Киеве казнили в том числе и украинские коллаборанты.