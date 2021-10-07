Дмитрий Разумков таки лишился кресла спикера. Верховная Рада 284 голосами отправила его в отставку.

Согнав самые разные парламентские объединения под это голосование, Офис президента (ОП) дал выход своему раздражению по поводу Разумкова, выбивавшегося из общего “зеленого” строя.

И теперь у Банковой будет полностью лояльный спикер Руслан Стефанчук, который закроет парламентские “тылы”.

Как Банковая собирала голоса, как отставка Разумкова повлияет на политрасклад в Раде и вообще в Украине и что ждет теперь уже экс-спикера, разбиралась “Страна”.

Регламент стерпит

Нарушениями регламента Рады в этом созыве уже никого удивишь. Спеша избавиться от спикера Разумкова, президентская фракция “Слуги народа” (СН) настаивала на вотуме недоверия уже на этой неделе, противореча регламентным срокам. Как писала “Страна”, из-за скандала на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов повестка дня парламента на эту пленарную неделю не была утверждена.

Во фракции СН увидели в этом нарушение регламента и саботаж со стороны Разумкова и при поддержке депгрупп провели сначала решение об отстранении спикера на два дня от ведения пленарных заседаний, а потом внесли в расписание на четверг, 7 октября, голосование за его отзыв. Оба голосования набрали до 246 голосов, которые, очевидно, должны были обеспечить отставку Разумкова.

Необходимый по регламенту отчет Счетной палаты о выполнении сметы парламента на текущий год депутаты получили в среду, 6 октября, отчет спикера о работе за время пребывания на должности - только 7-го. На изучение этих документов Регламент давал два дня (минимальный срок), но это “слуг” не остановило.

Вести заседание по отстранению Разумкова поручили главе “налогового” комитета Даниилу Гетманцеву (СН), чей голос в хоре критиков спикера в последние дня выделялся.

Обосновать снятие Разумкова с трибуны поручили председателю СН и первому замглавы ее фракции Александру Корниенко. По его словам, спикер продемонстрировал двойные стандарты в организации работы парламента.

“Как так получилось, что в Раде начал работать принцип “друзьям и себе - все, а врагам - регламент”? Почему один комитеты получали выводы быстрее, и их законы всегда попадали в повестку дня, а другие комитеты были отброшены буквально на маргинес парламентской жизни. Как это связано с личностями глав комитетов или с теми реформами, которые эти комитеты предлагают и продуцируют?.. Почему 15 месяцев не назначался руководитель Аппарата ВРУ?.. Почему, если мы такие фанаты регламента, почти каждый день нарушалась норма о том, что выступать на заседаниях нужно с темы вопроса?.. Почему год для журналистов не открывались кулуары “из-за ковида”, но неожиданно открылись за день до обсуждения вопроса вашего снятия с поста? Почему вы ничего не сделали для имплементации сотен страниц по вопросам реформы ВРУ, в том числе миссии Пэта - Кокса… В конце концов наш парламент превратился в тормоз нашего курсу, курса президента и того, чего ждет все страна” - обвинил Корниенко спикера.

Примером саботажа, по словам замглавы фракции СН, служит, например, ситуация с признанием неконституционными норм антикоррупционного законодательства о НАПК и электронных декларациях. Мол, спикер не захотел давать ход предложениям президента Владимира Зеленского по выходу из этого кризиса, который вообще-то до конца не разрешен.

Разумков хочет стать национальным политиком отдельно от “Слуги народа”, что “уже понятно по его риторике” - якобы в отличие от политической платформы, утверждал первый замглавы фракции СН.

“Хотел бы напомнить что вот эти люди в зале Верховной Рады вам два года доверяли, каждый раз, когда вы говорили: “Прошу поддержать и проголосовать”. Сейчас этого доверия уже нет. Поэтому мы просим пересесть в зал и дальше слушать следующего председателя Верховной Рады”, - заявил Корниенко.

Отвечая потом на вопросы зала, он назвал, похоже, главную причину, по которой СН (а на самом деле ОП) хочет снять Разумкова: позиция спикера по закону о деолигархизации. Мы писали, что Разумков выступил против модели, предложенной президентским Офисом, согласно которой, кто в стране олигарх, будет определять Совбез, а по сути президент, его возглавляющий. Это дает широкие возможности для торгов с крупным бизнесом, который за исключением верхушки украинского списка “Форбс”, нервно относится к перспективе поражению в правах, которое можно получить за попадание в реестр олигархов.

Разумков, выступая, держался уверенно. “Я никогда не плыл по течению. В 2019 году этого не делал. И сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей”, - заявил он с парламентской трибуны.

Далее он фактически ответил на критику, что-де не хотел проводить политику президента в Верховной Раде.

“Независимо от того, кто является председателем Верховной Рады Украины, парламент должен оставаться субъектным институтом. Субъектным! Иначе это путь к потери демократии, узурпации власти и потери парламентаризма. Пожалуйста, помните об этом!” - настаивает Разумков.

“Мои принципы не изменились, мои ценности такие же как были, желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - также есть. Уверен, что и в этом зале таких людей хватает”, - заявил Разумков.

Однако в ходу сейчас другие принципы (это явно был ответ Корниенко). “Право на собственную позицию и свободу слова сменил принцип “Кто не с нами - тот против нас”. Принцип “Закон - один для всех” стал принципом “Друзьям - все, врагам - закон”. А принцип, что офшоры для власти - позор, стал принципом “ничего страшного, у каждого ФЛП они есть”,- заявил Разумков, намекая на оправдания власти в скандале с офшорами Зеленского и его окружения, обнаруженных в “Досье Пандоры”.

Голосование показало, что до некоторых “слуг” Разумкову удалось достучаться. Вроде бы его отставку поддержали 284 народных депутата, 74-ре были против.

Но без посторонней помощи СН не справилась бы. “За” были только 215 членов фракции. Остальные голоса добавили “Батькивщина” (20 депутатов) ЗБ (19), “Доверие” (18), фракция “Голоса” (6) плюс шестеро внефракционных депутатов.

Воздержались или голосовали же против отставки Разумкова 18 человек из фракции СН из тех, кто был в сессионном зале. В отсутствующих значатся, например, Сергей Бабак и Дмитрий Наталуха, ориентирующиеся на экс-спикера. Если их всех сейчас исключат из фракции (а в угрозах перед голосованием звучала и такая), теоретически хватит людей на новую депгруппу (минимально необходимое количество - 17 человек).

На Банковой такой сценарий будет не по нраву, поэтому решение об исключении маловероятно (тем более, что в таком случае фракция автоматически потеряет монобольшинство). А вот лишить Бабака, Наталуху и Николая Сольского, также не поддержавшего отставку, председательских должностей, соответственно, в “образовательном”, “экономическом” и “аграрном” комитетах вполне могут.

Во всяком случае это обсуждается в парламентских кулуарах.

Также примечательно, что в ЗБ не голосовал народный депутат Александр Герега, которого вместе с супругой Галиной (владеют сетью супермаркетов “Эпицентр”) в парламентских кулуарах называют кандидатами в реестр олигархов.

В “Доверии” не голосовала народные депутаты Николай Кучер и Лариса Билозир. Отца и дочь относят к парламентскому лобби владельца “Мироновского хлебопродукта” Юрия Косюка, у которого вроде бы нормальные отношения с Банковой, но случая Разумкова это не касается.

Многие другие депутаты от "Доверия" связаны с еще одним крупным агроолигархом Веревеским.

"За будущее" ориентируется на олигарха Игоря Коломойского, который после офшорного скандала оказался еще более повязан с Зеленским (также как и президент с ним).

По этому поводу уже в ходу шутка, что Разумкова, которого "слуги" обвиняют в работе на олигархов, удалось отправить в отставку лишь благодаря голосам олигархическим групп.

Шестерка от “Голоса” представляет внутрифракционное объединение “Справедливость”, оппозиционное к руководству фракции, но не к Офису президента, с которым они выстраивают свою коммуникацию. Вообще-то их там 11 человек. “Видимо, Устиновой (народный депутат Александра Устинова, которую прочат на главу фракции “Голоса” - Ред.) удалось уговорить только шестерых. И вот интересно, как восприняли это на Банковой: останутся ли в силе их договоренности”, - задается собеседник, близкий к руководству фракции “Голоса”.

В “Справедливости” же обвиняют Разумкова в игнорировании требования “большинство во фракции “Голоса” поменять председателя Ярослава Железняка, а еще в поддержке экс-главы МВД Арсена Авакова, а также, что характерно, в том, что Разумков отказался голосовать за санкции против "Страны" и других оппозиционных СМИ.

“Мы голосовали за назначение Разумкова, и наше право - принять решение о его увольнении”, - написала в комментариях в Фейсбуке Юлия Клименко, проголосовавшая за отставку.

Отдельный вопрос - почему проголосовала “Батькивщина”. По выступлению замглавы фракции Сергея Соболева нельзя было сказать, что они за отставку. Напротив, он пел дифирамбы Разумкову. Собеседник в руководстве одной из фракции утверждает, что “Батькивщине” якобы пообещали закрыть дело руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко, который считается близким к семье Тимошенко. В свое время Андрей Власенко руководил организацией партии Тимошенко в Николаевской области. Сейчас он фигурант расследования о растрате имущества ГПЗКУ, в середине августа его задержали при попытке покинуть Украину.

Против во фракции “Батькивщины” проголосовал депутат Андрей Николаенко, который заявил, что таким образом протестовал против “узурпации власти”.

Его коллега Алексей Кучеренко, поддержавший отставку, заявил “Стране”, что фракция поддержала “слуг” в их “желании сконцентрировать власть в одних (читай президентских) руках. “Скоро народ Украины увидит последствия и отреагирует. Это приблизит досрочные выборы Рады”, - сказал Кучеренко.

Назначить же в тот же день нового спикера Стефанчука и его преемника в кресле первого вице-спикера Александра Корниенко не удалось. “Слуги” не уложились в отведенное для пленарного заседания оговоренное время, а продлить его забыли. “Они просто “провтыкали. Теперь это будет обычное дело”, - заявил собеседник издания в руководстве одной из фракций.

Отнимут ли у Разумкова мандат?

Популярная тема для разговор в кулуарах сейчас - попытается ли ОП отобрать у Разумкова, кроме должности и депутатский значок. Все-таки раздражение президента по поводу экс-спикера велико. Зацепкой служит факт, что Разумков прошел в парламент по списку СН, а такие депутаты должны входить во фракцию своей партии.

И вот вопрос: можно ли применить в его случае императивный мандат в отношении бывшего спикера в случае отказа его присоединяться к фракции?

Собеседник в руководстве фракции СН сказал, что в начале депутатской каденции все депутаты, которые прошли по списку СН, вступили во фракцию, и Разумков якобы тоже. Но заявления о вступлении дескать не могут найти сейчас.

“Заставлять экс-спикера вступать никто не будет. Но процедура отъема мандата сильно зависит от Центризбиркома”, - утверждает источник.

Еще один собеседник во фракции СН подтверждает, что заявления о вступлении во фракцию тогда написали все, в том числе и будущий спикер Разумков. “Так он может и написать заявление с просьбой принять. Что тогда?” - говорит он.

Вместе с тем, лидер президентской фракции Давид Арахамия утверждает, что, по мнению партийных юристов, основания отобрать мандат у Разумкова есть. “Посмотрим, как он будет работать", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Разумков же пообещал защищать депутатство в суде.

Будущее Разумкова

Сам экс-спикер очень обтекаемо говорит о своих дальнейших планов. Хотя из его намеков можно понять, что он намерен развивать свой политический проект и даже пойти в президенты.

О "партии Разумкова" говорят уже давно и "Стране" об этих слухах также писала. В том числе и о том, что к ней якобы имеет отношение Ринат Ахметов и другие представители крупного бизнеса (сам Разумков связи с олигархами отрицает).

Источник в политических кругах говорит, что к Разумкову "присматриваются" сейчас многие.

"Однозначно Дмитрий будет запускать свой политический проект, но "генерального партнера" у него пока нет. Также как и нет четкого понимания его политических перспектив. Сейчас Разумков говорит максимально обтекаемо, чтоб никого не обидеть и не оттолкнуть. Также как и Зеленский во время своей предвыборной кампании. Но тот по крайней мере Порошенко мочил из всех орудий, а Разумков пока даже Зеленского не особо жестко критикует. Лишь троллит. Но суть не в этом. А в том, что Разумков сейчас становится таким "политиком надежды", антиподом Зеленского, показывает свою умеренность и нормальность. Вопрос лишь в том, возникнет ли ситуация, когда такой "политик-надежда" понадобится. В 2019 году такая ситуация возникла и Зеленский победил. Но будет ли так в будущем - непонятно. По крайней мере Зеленский прилагает все усилия, чтоб было пряностью зачищено все политическое, бизнесовое и медийное поле. Чтоб накануне будущих выборов уже больше некому было дело ставку на новую "надежду". Но такое будущее тоже не предопределено. И тот факт, что голосовало за отставку всего 215 "слуг" показывает, что внутри фракции президента все очень непросто и движения там могут начаться самые разные. В том числе и негативные для Банковой", - говорит источник.