В четверг, 7 октября, в верховной Раде пройдет голосование за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Перед его началом председатель выступил с речью. В ней он напомнил предвыборную программу Зеленского 2019 года и рассказал, как "слуги народа" обманули ожидания.

"Мы шли сюда не за должностями и не за деньгами, мы шли для того, чтобы менять страну. Сделать ее другой, сделать ее лучше, потому что мы все в это верили....я помню глаза людей, ка кони нам верили, верили абсолютно...потому что мы новые, честные, справедливые, другие", - сказал Разумков.

После этого он заявил, что сегодня в зале Верховной Рады видит уже другие глаза. По словам Разумкова, все время своей работы он старался сделать так, чтобы предвыборные обещания стали реальностью.

"Но принцип демократии стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права - на политическую целесообразность, принцип права на свою позицию и свободу слова поменял принцип кто не с нами - тот против нас. Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все, а врагам - закон" (на этих словах в зале раздались аплодисменты - Ред.), а принцип что офшоры для власти - позор, стал принципом, что ничего страшного, что у каждого ФОПа они есть", - сказал Разумков и последние его слова тоже были встречены аплодисментами.

Спикер заявил, что никогда не плыл за течением и не одна должность не стоит самоуважения, достоинства и доверия людей. А украинский парламент должен оставаться точкой баланса и субъектной институцией.

"Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - тоже есть. Мы когда шли во власть говорили, что хотим стать политикам, но остаться людьми. Давайте выполним это обещание...я надеюсь, что парламент останется парламентом, а люди в парламенте останутся людьми", - сказал председатель.

Ранее Разумков рассказал, как Арахамия требовал назначить главой аппарата Рады своего ставленника, грозя увольнением.

Также сообщалось, что заседание Рады за отставку Разумкова ведет Даниил Гетманцев.