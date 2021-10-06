Завтра, 7 октября, Верховная Рада Украины будет голосовать за отставку с поста спикера Дмитрия Разумкова. Вести пленарное заседание будет глава налогового комитета Даниил Гетьманцев.

За его кандидатуру сегодня, 6 октября, проголосовали 239 депутатов. Из них всего 207 членов партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Телеграм-канал-политика "Страны".

Кроме Гетманцева, среди кандидатов на председательствующего были внефракционный депутат Гео Лерос, Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и Александр Бакумов (фракция "Слуга народа").

В соответствии с Регламентом Верховной Рады, при рассмотрении вопроса об отзыве с поста председателя Верховной Рады Украины (кроме отзыва по его личному заявлению), о досрочном прекращении им депутатских полномочий пленарное заседание ведет первый заместитель (заместитель) председателя Верховной Рады Украины или избранный Радой по процедуре (ad hoc) председательствующий на пленарном заседании из числа народных депутатов, не подписавших предложение об отзыве спикера.

"Отметим, что если завтра все-таки пройдёт голосование за отставку спикера Разумкова, то это прямо нарушит требование п.5 статьи 76 регламента Рады про отчёт спикера и счетной палаты, который нужно раздать депутатам за 2 дня до голосования.

Впрочем, у Гетьманцева, которого определили вести заседание во время голосования, есть возможность заявить о невозможности рассмотрения отставки спикера.

Воспользуется ли он этой возможностью - увидим завтра", - прокомментировал Телеграмм-канал "Политика страны".

Напомним, Разумков обещал ранее пойти в суд, если монобольшинство лишит его депутатских полномочий.

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