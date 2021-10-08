После увольнения Разумков заговорил о создании своей партии с прицелом на выборы президента Украины
Отправленный в отставку с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о планах создания собственной партии.
Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.
Журналисты издания поинтересовались у политика, пойдет ли он на президентские выборы.
"Эксперты говорят: у нас в истории ни разу председатель Верховной Рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная Рада эту преграду убрала. А дальше посмотрим. Начнутся выборы президента - увидим", - неопределенно ответил Разумков.
Зато более конкретно он заявил амбиции по поводу создания собственной партии.
"Вопрос не в партии как структуре. Я буду собирать людей, которые придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году. Чаще именно таким магнитом является партия", - сказал он и добавил, что над ее названием подумает, ведь теперь у него на это "будет немного больше времени".
По его словам, за ним могут последовать не только депутаты фракции "Слуги народа".
У Разумкова спросили, на какие средства он будет создавать партию и не придется ли брать их у олигархов.
"Дешевой избирательной кампанией в истории Украины была кампания "Слуги народа". Партию можно строить и без больших денег... Среди проектов, где я участвовал, - партия "Сильная Украина". Да, там собирался местный бизнес, без этого не могут работать офисы партии. Но один вопрос, когда это олигархические деньги, и другое - деньги людей, которые помогают на местах", - сказал экс-спикер.
Также он признался, что сегодня не видит партий, к которым мог бы присоединиться из идейных симпатий.
"Скажем так - я не планирую присоединиться к любой из политических сил", - резюмировал он.
Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" анонсировали в ноябре съезд партии, на котором могут лишить Разумкова депутатского мандата.
Также мы писали, что известно о Руслане Стефанчуке, которого прочат на место Разумкова.