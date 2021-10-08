Отправленный в отставку с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о планах создания собственной партии.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

Журналисты издания поинтересовались у политика, пойдет ли он на президентские выборы.

"Эксперты говорят: у нас в истории ни разу председатель Верховной Рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная Рада эту преграду убрала. А дальше посмотрим. Начнутся выборы президента - увидим", - неопределенно ответил Разумков.

Зато более конкретно он заявил амбиции по поводу создания собственной партии.

"Вопрос не в партии как структуре. Я буду собирать людей, которые придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году. Чаще именно таким магнитом является партия", - сказал он и добавил, что над ее названием подумает, ведь теперь у него на это "будет немного больше времени".

По его словам, за ним могут последовать не только депутаты фракции "Слуги народа".

У Разумкова спросили, на какие средства он будет создавать партию и не придется ли брать их у олигархов.

"Дешевой избирательной кампанией в истории Украины была кампания "Слуги народа". Партию можно строить и без больших денег... Среди проектов, где я участвовал, - партия "Сильная Украина". Да, там собирался местный бизнес, без этого не могут работать офисы партии. Но один вопрос, когда это олигархические деньги, и другое - деньги людей, которые помогают на местах", - сказал экс-спикер.

Также он признался, что сегодня не видит партий, к которым мог бы присоединиться из идейных симпатий.

"Скажем так - я не планирую присоединиться к любой из политических сил", - резюмировал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" анонсировали в ноябре съезд партии, на котором могут лишить Разумкова депутатского мандата.

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