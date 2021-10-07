По информации источников "Страны" в "Слуге народа", многие депутаты получили крупные суммы денег за голосование за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

"Все увидели, что монобольшинства нет. Если бы сами голосовали - в отставку бы его не отправили. Все чисто на договорняках. Многих наших тема с офшорами откровенно напрягает, у Порошенко все именно так начиналось. И снова нас будут обвинять в связях с олигархом Коломойским и снова мы с ним ничего не сделаем. Как видите, СНБО по Коломойскому не собирается. В команде также бытует мнение, что Зе на Западе не в фаворе, поэтому "соросята" между собой тему с офшорами обсуждают. Диму (Разумкова - Ред. ) слили реально, как предатели, мы пониманием, но там такие звонки с Банковой были, что реально многие не захотели терять хлебные места, а кому-то по старинке угрожали обысками. А кто-то вообще "озолотился". То, что платят в конвертах - мизер по сравнению с тем, что эти люди получили за отставку спикера. Посмотрите через полгода декларации родственников некоторых депутатов и сами убедитесь, как потолстела декларация", - сказал источник.

Напомним, осенью 2019 года "Страна" первой сообщила о зарплатах в конвертах для "слуг народа". По словам одного из нардепов, можно получать от 5 до 25 тысяч долларов за месяц.

Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. "За" такое решение проголосовали 284 народных депутата.

Также мы сообщали, что отставку Разумкова не поддержали 18 "слуг".