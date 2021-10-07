Ведущая заседания Верховной Рады вице-спикер Елена Кондратюк в четверг, 7 октября, неожиданно закрыла заседание, не окончив рассмотрение кандидатур на должность спикера парламента вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.

Об этом следует из заседания Рады.

"У нас ещё есть вступления о народных депутатов, поэтому мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса", - сказала Кондратюк.

Таким образом, Рада будет голосовать за кандидатов на должность председателя парламента в пятницу, 8 октября.

Напомним, сегодня на заседании Верховной Рады нардепы отправили в отставку председателя парламента Разумкова. За это проголосовали 284 народных избранника. 215 голосов дала "Слуга народа", 20 голосов добавила "Батькивщина", 19 голосов - группа Коломойского "За будущее", 18 голосов - "Доверие" и 6 - "Голос".

После этого в зале Рады объявили перерыв, чтобы согласовать кандидатуры на должность нового председателя парламента и вице-спикера Рады.

Всего в Верховной Раде Украины выдвинули пять кандидатов на пост председателя парламента. В частности, в "Слуге народа" выдвинули на должность спикера - Руслана Стефанчука, а на пост первого вице-спикера главу партии "СН" Александра Корниенко. Кроме того на пост председателя Рады претендовали нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, ее коллега по фракции Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос.

Вместе с тем, Лерос и Железняк взяли самоотвод. А Гончаренко с трибуны пропел "песню о Путине".

Подробно о том, как прошло заседание Рады, на котором отстранили от должности спикера парламента Дмитрия Разумкова "Страна" рассказывала в обновляемом материале.