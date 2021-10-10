Украинская журналистка и телеведущая Екатерина Осадчая, которая была единственным журналистом, допущенным на вечеринку "Слуг народа" в Трускавце, опубликовала оттуда видео.

В том числе в кадр попал впечатляющий "танец краба" нардепа от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

"Зрелище не для слабонервных", - прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, после окончания заседания в Трускавце фракции "Слуга народа" нардепы устроили вечеринку и дискотеку. Диджеем выступил Арахамия, заявив, что будет миксовать молодежные и диско-песни 80-х годов.

При этом большинство народных депутатов мужского пола все ещё в официальных костюмах, но женщины в вечерних платьях.

Мы также писали о том, что народные депутаты от "Слуги народа" Татьяна Грищенко и Маргарита Шол во время заседания партии в Трускавце провели время в баре. Тут они ели бутерброды с икрой и запивали их вином. В это время согласно расписанию парламентарии и министры презентовали План реформ на 2021-2023 годы.