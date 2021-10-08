Верховная Рада Украины поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост вице-спикера парламента. "За" проголосовал 261 народный депутат.

Решение принято во время заседания в пятницу, 8 октября.

Перед этим состоялось сигнальное голосование за всех кандидатов на должность:

Руслан Стефанчук ("Слуга народа") - 257 голосов.

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") - 44.

Яна Зинкевич ("Европейская солидарность") - 146 голосов.

Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку главу парламента Дмитрия Разумкова. "За" такое решение проголосовали 284 народных депутата. При этом отставку Разумкова не поддержали 18 "слуг".

Также мы разбирались, чем известен Руслан Стефанчук, который был основным претендентом на пост главы Верховной Рады.