Подруге умершего Полякова "слуге народа" Анне Скороход стало плохо. В Раду вызвали "скорую"
По информации источников "Страны", подруге умершего нардепа Антона Полякова Анне Скороход вызывали "скорую" в комитеты Рады.
"Состояние крайне нестабильное. Сотрудники секретариата, охранники говорят, что никогда такого не видели. Она кричала, истерила, ей было буквально плохо. Вызвали скорую, она же с Поляковым больше всех общалась. Не выдержала, нервы сдали", - заявил источник.
Напомним, ночью 8 октября в Киеве умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.
В полиции уже официально подтвердили смерть нардепа. По их данным, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".
Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.
На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.
Также сообщалось, что нардеп "Слуг народи" призывают не плодить конспирологические теории вокруг смерти Полякова.