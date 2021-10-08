По информации источников "Страны", подруге умершего нардепа Антона Полякова Анне Скороход вызывали "скорую" в комитеты Рады.

"Состояние крайне нестабильное. Сотрудники секретариата, охранники говорят, что никогда такого не видели. Она кричала, истерила, ей было буквально плохо. Вызвали скорую, она же с Поляковым больше всех общалась. Не выдержала, нервы сдали", - заявил источник.

Напомним, ночью 8 октября в Киеве умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции уже официально подтвердили смерть нардепа. По их данным, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.

На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.

Также сообщалось, что нардеп "Слуг народи" призывают не плодить конспирологические теории вокруг смерти Полякова.