"У копов были камеры". У "Слуг народа" призывают не плодить конспирологические теории вокруг смерти Полякова
Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова, который скончался от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.
Об этом нардеп написала в своем Telegram-канале в пятницу, 8 октября.
"Всем конспирологам, которые сейчас хайпуют на смерти человека, пытаясь заработать политические очки. Причина смерти Антона Полякова - остановка сердца", - говорится в сообщении Янченко.
Также она сообщила подробности о смерти Полякова. По ее словам, когда патрульные остановили машину (напомним, таксист, с которым ехал нардеп нарушил ПДД, после чего авто остановили - Ред.) народный депутат был еще жив, однако он находился в тяжелом состоянии.
Кроме того, по ее информации, на правоохранителях были были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие.
Ранее мы писали, о версиях смерти нардепа Антона Полякова. В МВД "Стране" заявили, что либо нардеп сам отравился чем-то, либо его отравили.
Кроме того, мы публиковали эксклюзивное фото с места трагедии.