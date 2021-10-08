Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова, который скончался от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Об этом нардеп написала в своем Telegram-канале в пятницу, 8 октября.

"Всем конспирологам, которые сейчас хайпуют на смерти человека, пытаясь заработать политические очки. Причина смерти Антона Полякова - остановка сердца", - говорится в сообщении Янченко.

Также она сообщила подробности о смерти Полякова. По ее словам, когда патрульные остановили машину (напомним, таксист, с которым ехал нардеп нарушил ПДД, после чего авто остановили - Ред.) народный депутат был еще жив, однако он находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, по ее информации, на правоохранителях были были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие.

Ранее мы писали, о версиях смерти нардепа Антона Полякова. В МВД "Стране" заявили, что либо нардеп сам отравился чем-то, либо его отравили.

Кроме того, мы публиковали эксклюзивное фото с места трагедии.