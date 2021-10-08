Согласно результатам вскрытия, народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.

На данный момент следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований, как добавили в прокуратуре.

Напомним, о смерти 33-летнего народного депутата стало известно утром в пятницу, 8 октября. Правоохранители открыли уголовное дело по факту убийства с пометкой "естественная смерть".

По словам таксиста, Поляков в Дарницком районе у дороги ловил машину. После чего водитель такси его подобрал и заметил у пассажира запах алкоголя. Потом в машине нардеп почувствовал себя плохо, его стошнило.

По данным СМИ, на шее нардепа Полякова обнаружили ссадины, при этом он проехал в машине такси всего три минуты, после чего вскоре умер.

Между тем, в депутатской группе "За будущее", в которую входил нардеп, уже прокомментировали смерть своего коллеги.