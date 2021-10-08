Смерть нардепа Полякова. Появились первые фото с места трагедии

Появились первые фото с места чрезвычайного происшествия в Киеве, где скончался народный депутат Украины Антон Поляков. Напомним, о смерти 33-летнего нардепа стало известно утром в пятницу, 8 октября.

Фото t.me/monasteryua

Как писала "Страна" полиция Киева начала расследование по статье 115 УК - умышленное убийство с пометкой "естественная смерть".

На данный момент известно, что Полякову стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть. Сел нардеп в машину с запахом алкоголя. По словам таксиста (гражданина Азербайджана Эльмира Г.), Поляков в Дарницком районе у дороги ловил машину. После чего таксист его подобрал. Однако в авто нардеп почувствовал себя плохо, его стошнило.

Позже таксист нарушил ПДД и его остановила полиция. Далее и обнаружилось, что нардеп находится на заднем сидении без сознания. На место вызвали медиков, однако они не смогли спасти жизнь Полякову.

Следственные действия по факту смерти нардепа продолжаются. Труп народного депутата направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, судмедэксперты, следователи и правоохранители.