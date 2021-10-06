В селе Гора Киевской области 6 октября простились с Марией Снигирь. Ее хорошо знают далеко за пределами Украины как одну из бабушек, которые ежегодно на День Победы выходили в киевский парк Славы с портретом маршала Георгия Жукова.

О похоронах одной из "сестер Жукова", как называли Марию, сообщил в Фейсбуке Центр информации УПЦ.

Марии, которая вместе с сестрой Галиной во время Великой Отечественной войны была партизанкой, не стало 5 октября.

Она известна не только как бабушка с портретом Жукова (который сестрам, кстати, подарил сам маршал). Женщины в течение многих лет собирали милостыню и на собранные деньги в Киевской области ремонтировали памятники воинам-освободителям, ставили на могилы православные кресты.

Также старушек на праздники можно было видеть на богослужениях в Киево-Печерской лавре.

Весной "Страна" рассказывала, как на 9 Мая полицейские пытались задержать сестер за изображение советского маршала. Однако женщин от полиции защитили люди.

Между тем в Харькове суд снова отменил возвращение проспекту имени маршала Жукова.