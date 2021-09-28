Харьковский городской совет обжалует в Высшем административном суде решение Второго апелляционного административного суда, подтверждающее незаконность возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета во вторник, 28 сентября.

В информации пресс-службы извещается, что Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения. Основанием для кассационного обжалования является нарушение норм законодательства, которое, по мнению юристов мэрии, допустил суд при рассмотрении апелляционной жалобы.

В сообщении пресс-службы Харьковского горсовета говорится, что в нарушение норм действующего законодательства при рассмотрении дела суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе.

Кроме того, в мэрии напоминают, что 16 июня суд первой инстанции удовлетворил иск горсовета о признании незаконным распоряжения главы Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года, которым в рамках декоммунизации проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко. Сейчас это дело рассматривается в апелляционном суде.

События вокруг переименования харьковского проспекта имели длительное развитие.

Ранее, в мае 2016 года, глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики города Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Георгия Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

10 июня 2021 года Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта.

Суд отменил такое переименование в третий раз.

"Страна" информировала, что Второй апелляционный административный суд отказал Городскому совету Харькова в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Также мы писали, что в горсовете Харькова объяснили, почему депутаты вернули проспекту имя маршала Жукова.