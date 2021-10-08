Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего народного депутата от депутатской группы "За будущее" Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Об этом правоохранители сообщили утром в пятницу, 8 октября.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть", - говорится в сообщении.

Следственные действия по факту смерти нардепа продолжаются. Тело Полякова будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.

Напомним, утром 8 октября отправленный в отставку председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил о трагедии. Предварительно, правоохранители установили, что Полякову стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

"Страна" получила первое фото с места трагедии.

Собеседники "Страны" в полиции подтвердил эту информацию и заявил, что нардеп сел в такси ночью 8 октября с запахом алкоголя, после чего ему стало плохо.

Ранее мы рассказывали о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Также сообщали, что умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко.