Народный депутат группы "За будущее" Тарас Батенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал смерть своего коллеги Антона Полякова.

"Для нас это трагедия. Для нас это черная пятница. Виделись последний раз вчера (7 октября) в 17:00 по окончанию внеочередного заседания. Нужно отдать должное Антону он собирал подписи на это заседание три месяца", - сообщил Батенко, добавив, что Поляков был правдолюбом и человеком, который боролся за чистоту политики.

Депутат отметил, что не знает угрожал кто-то погибшему.

"Не знаю, этим следствие должно заниматься", - сообщил Батенко.

Напомним, ранее мы публиковали первые фото с места трагедии, где умер нардеп.

На заседании Рады в пятницу, 8 октября, память нардепа Полякова почтили минутой молчания.

На данный момент правоохранители отрабатывают две версии смерти народного депутата. По данным источника в МВД, Поляков либо сам отравился чем-то, либо его отравили. При этом в ведомстве утверждают, что сбоев в системе видеонаблюдения ночью 8 октября не было, архив сохранился. Сейчас правоохранители его просматривают, чтобы установить, где был нардеп до смерти и с кем.