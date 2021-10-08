На данный момент правоохранители отрабатывают две версии смерти народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее).

Об этом "Стране" рассказал источник в МВД.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сказал источник.

В Министерстве внутренних дел утверждают, что сбоев в системе видеонаблюдения Smart City этой ночью не было, архив сохранился. Сейчас правоохранители его просматривают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. На данный момент известно, что полиция остановила такси за нарушение ПДД и обнаружила на заднем сидении Полякова без сознания. Вызвали "скорую помощь", но медикам не удалось его реанимировать. По словам таксиста (гражданин Азербайджана Эльмир М. - Ред.), нардеп был пьян и его тошнило в машине. После этого полиция изъяла авто. Таксиста допрашивают следователи.

Также сообщалось, что за несколько дней до смерти он рассказал, как "слуги" получали деньги за голосование за законопроект об олигархах.