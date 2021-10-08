Сегодня ночью в Киеве умер народный депутат, 33-летний Антон Поляков.

Он прошел в Раду от "Слуги народа", но позже рассорился с партией и был из нее исключен. С тех пор Антон неизменно критиковал Зеленского и его политсилу.

"Страна" разбирает обстоятельства смерти депутата, вспоминает, что о нем известно и кто теперь займет его место в парламенте.

Как умер Антон Поляков

Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Он выразил надежду, что расследование будет объективным.

Позже информация появилась во внутреннем чате "слуг народа". Фабула дела там излагалась так. Около двух ночи полиция на улице Березняковской, 2 остановила такси, нарушившее правила движения.

На заднем сидении машины лежал депутат, которому было плохо. Водитель объяснил, что подобрал Полякова несколько минут назад в Дарницком районе Киева.

Полиция остановила проезжавшую "скорую", где нардепа начали откачивать. У него была тошнота и судороги. Но в 2:45 пациент скончался.

Источники "Страны" в полиции рассказали, что таксист приехал к Полякову не по вызову. Нардеп поймал такси у дороги в Дарницком районе Киева по адресу улица Соборная 2. При этом, по словам таксиста, депутат находится в состоянии алкогольного опьянения. В машине его стошнило.

Таксист, гражданин Азербайджана, рассказал, что депутат сказал отвезти его в какое-то заведение на улице Березняковской в Днепровском районе Киева.

Полиция позже официально подтвердила смерть Антона Полякова. Но ничего об остановке таксиста патрульными в релизе ведомства сказано не было. Но в целом сказали то же самое: депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой".

Открыто уголовное дело по статье 115 - умышленное убийство, но с пометкой "Естественная смерть".

Генпрокурор Ирина Венедиктова позже добавила, что все ценные вещи остались при Полякове - то есть ограблен он не был. Также она уточнила, что водитель подобрал его на остановке общественного транспорта.

Киевская городская прокуратура добавила, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Это показало вскрытие.

Источник в МВД рассказал "Стране", что правоохранители отрабатывают две версии смерти Антона Полякова.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сказал источник.

В МВД утверждают, что сбоев в системе видеонаблюдения Smart City этой ночью не было, архив сохранился. Сейчас правоохранители его просматривают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

Также источники говорят, что на шее Полякова обнаружены ссадины в виде полос на шее. В полиций предполагают, что это след от цепочки. Других следов ранений или побоев на теле нет.

У нардепа осталась семья - жена Галина и две дочери, Ева и Златослава.

Чем был известен Поляков

Антон - предприниматель из Чернигова, который в 2019 году избрался в Раду по мажоритарке и под знаменами "Слуги народа".

Но уже осенью после этих выборов у Полякова начался конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Это произошло на встрече фракции с Зеленским и Богданом в октябре. Депутат входил в группу "слуг", которые критиковали недавно назначенного генпрокурора Руслана Рябошапку - на ту встречу он, вопреки ожиданиям, не явился.

К Рябошапке у одних были вопросы по затягиванию дела Стерненко, у конкретно Полякова - почему генпрокурор не подписывает снятия неприкосновенности с нардепа Приходько, которого обвиняют в растрате двух миллиардов гривен Аграрного фонда.

Также он заявил, что другой нардеп, проходящий по этому делу, заказал его, Полякова, убийство. И генпрокурор этим, несмотря на обращения к нему, тоже не занимается.

На этой почве и произошла перепалка с Богданом. Тому не понравилось, что Поляков накануне в Раде начал собирать подписи за отставку Рябошапки, который был креатурой главы ОП.

"Я зацепил протеже Богдана - Рябошапку. Богдан решает сейчас все вопросы через Рябошапку. Через него и добирают внефракционные голоса для голосования по законам. Есть информация, что депутаты, с которых не снимают неприкосновенность - пополняют черную кассу партии, а из этих денег руководство фракции платит зарплаты депутатам", - рассказывал Поляков суть своего конфликта с главой Офиса президента.

Вторым шагом, который приблизил Антона к исключению стала его позиция против закона о продаже земли. Во время митингов аграриев под Радой именно Поляков единственным из "слуг народа" 13 ноября - в день голосования - вышел к протестующим и заявил, что согласен с ними.

В итоге 15 ноября Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа". С ним под исключение попала и беременная нардеп Анна Скороход, которая также не поддержала открытие рынка земли.

За день до своего исключения Скороход рассказала, что в партии практикуются авторитарные методы управления, несогласным зажимают рот, а генпрокурор получает прямые указания из Офиса президента.

Поляков тогда говорил, что всех, кто не поддержал старт земельной реформы приказал исключить из фракции лично Андрей Богдан. После чего "переименовал" президентскую политсилу в "Партию Слуга Богдана".

После исключения Поляков подтвердил информацию "Страны" о том, что депутатам правящей партии платят зарплаты в конвертах: по 5 тысяч долларов - обычным депутатам, а 10-15 тысяч получают главы и заместители глав комитетов.

Кстати, в день исключения Полякова и Скороход с заседания демонстративно ушел спикер Дмитрий Разумков.

После своего исключения Антон активно поддерживал протесты ФОПов, которым "слуги" ужесточили администрирование налогов.

Летом 2020 года Антон Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее", которая контролируется Игорем Коломойским. И вчера в составе этой группы проголосовал за снятие с поста спикера Дмитрия Разумкова.

Видимо, голосовать пришлось в рамках партийной дисциплины - сам же Поляков до недавнего времени поддерживал Разумкова и положительно комментировал его выпады в адрес Банковой.

То есть Антон Поляков, судя по всему, находился и раньше в орбите влияния этого бизнесмена. Так, например, в мае 2020 года именно Поляков стал абсолютным чемпионом по количеству правок в "антиколомойский" закон о банковской деятельности, который отрезал пути к денационализации "Приватбанка".

Но идеологически нардеп выступал против курса Зеленского по всем вопросам - от гуманитарных до экономических, а также против внешнего управления и засилья иностранных граждан в госкомпаниях. И это была его личная позиция, за которую его и исключили из фракции (далеко не всех близких к олигарху "слуг" постигла такая участь).

"Все "слуги" работают за конфетки". О чем говорил Поляков накануне смерти

Нардеп активно вел свой канал в Telegram. В нем он критиковал власть и "слуг народа".

Например, за последнюю неделю он высказал мнение о "Большой стройке на границе" - планах построить "стену" на 17 млрд гривен. Он назвал это "сумасшедшим и бессмысленным проектом "слуг".

Как написал нардеп "невероятные затраты финансового ресурса могла бы пойти на усиление украинской армии". Кроме того, ситуация с охраной этого участка границы и так неплохая.

На День учителя депутат напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского повысить учителям зарплаты до 4 тысяч долларов.

О предвыборных обещаниях Антон Поляков напомнил и в связи с отставкой Разумкова.

"Зеленский назвал одной из причин отставки Разумкова отказ голосовать за санкции СНБО. Мол это нарушение обещаний избирателям.

Владимир Александрович, очнитесь, вы обещали конец эпохи бедности, конец войны и свободу слова, а не санкции СНБО, постоянный рост тарифов и новый виток войны с Россией.

Фактически причиной отставки Разумкова, получается, служит тот факт, что у него хорошая память на предвыборные обещания" - написал депутат.

Он выразил мнение, что ситуация с Разумковым показывает, что "никакой внятной кадровой политики у Зе-команды нет", поскольку "слуги" и Зеленский не могут объяснить почему они увольняют Разумкова и хотят усадить на его место Стефанчука.

Комментировал он и "Досье Пандоры": "Досье Пандоры" нам говорит только об одном, - украинцев в очередной раз обманули. В этот раз с помощью Зеленского. Мы выбирали такого же человека, как и мы. А Зеленский оказался точно таким же, как и олигархи с которыми он, якобы, сейчас борется".

Также он следил за тендерами "Укзализныци", в которых видел признаки коррупции.

Последние его посты были посвящены внеочередному заседанию Рады по вопросу поднятия пенсий. Депутат писал, что собирал подписи для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, поскольку в Украине прожиточный минимум - 2379 грн, а минимальная пенсия - 1854 грн. То есть меньше прожиточного минимума. Однако это голосование в зал так и не вынесли. Это был последний пост депутата.

На последнем своем телеэфире Поляков рассказывал о том, как "слугам народа" дают взятки в Раде за голосование за закон об олигархах.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет и когда при нем "слугам" раздают деньги, он просто побоялся. Я сказал: "Давай напишем... Но человек побоялся, понимаете?"...

"О каком вы можете демократическом парламенте говорить, если они просто-напросто все, они за конфетки работают, эти "слуги"", - заявил нардеп.

Кто займет место Полякова в Раде

Учитывая, что избирался Антон Поляков по мажоритарке, то занять его место можно будет лишь посредством выборов на 206-м округе в Чернигове. Которые должна назначить Верховная Рада.

Каждые такие выборы - это серьезная схватка между всеми политическими игроками, которые подтверждают свой народный мандат и стремятся укрепить свои позиции в парламенте.

Последним таким голосованием стали выборы в Надворной Ивано-Франковской области, где после многочисленных скандалов победил кандидат от "Слуг" Василий Вирастюк.

Можно не сомневаться, что аналогичная битва развернется и на 206-м округе в Чернигове.

К слову, интересно, что пока все случаи преждевременных смертей народных депутатов происходят с выходцами из Черниговской области. В мае 2020 года в Киеве застрелился Валерий Давиденко из "Доверия", который избирался на соседнем, 208-м избирательном округе.

На объявленных после гибели Давиденко довыборах в октябре 2020 года там победил "слуга народа" Анатолий Гунько. Как и позже в марте 2021 года победу на довыборах в Надворной взял "слуга" Вирастюк.

То есть смерть Полякова открывает для правящей партии шанс снова пополнить количество своих "штыков" в Раде.