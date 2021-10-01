Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский анонсировал строительство стены по всей протяженности российско-украинской и белорусско-украинской границы. Закончить проект планируют в 2023 году.

Об этом со ссылкой на Монастырского сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 1 октября.

Министр внутренних дел анонсировал проект по названием "большое строительство границ".

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", - сказал Монастырский.

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

Напомним, что протяженность границы с Россией на суше 1974 км, (из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует). Протяженность границы с Беларусью - 1084,2 км.

Ранее мы рассказывали о проекте "Стена", который начали еще в 2014 году. Тогда бывший премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал ее строительство, чтобы защитить Украину от возможного вторжения РФ. "Стену" планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год.

Также мы рассказывали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил укрепить границу в виде стены из колючей проволоки, как это уже начали делать в других странах.