Варшава приняла решение продлить режим чрезвычайного положения в приграничных районах с Беларусью на два месяца (60 дней). Изначально режим ЧС вводили 2 сентября сроком на 30 дней.

Об этом сообщает RMF 24.

Решение продлить режим ЧС еще на два месяца принял Сейм. "За" проголосовали 237 депутатов, "против" - 179, 31 парламентарий воздержался от голосования. Запрос о продлении ЧС представил президент Анджей Дуда.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе", - сказал глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, представляя ходатайство главы государства.

При этом он добавил, что польский президент считает, что Польша должна оказывать поддержку людям, которые из-за преследований в странах их происхождения, обращаются за помощью в соответствии с законными процедурами. Но разрешение незаконно пересекать границы - это действия, которые противоречат международному праву.

Напомним, в августе Польша решила усилить охрану границы с Беларусью из-за нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что МВД Польши приняло решение построить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью.