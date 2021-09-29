В Польше разразился скандал после того, как на конференции, посвященной миграционному кризису у восточных границ, министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава МВД Польши Мариуш Каминьский продемонстрировали журналистам видео, на котором запечатлен секс некоего мигранта с ослом, а также сцены педофилии. Таким образом министры пытались убедить польскую общественность в опасности наплыва беженцев, передает Еadaily.

Журналисты были таким, мягко говоря, шокированы. Польский обозреватель Ярослав Куиш напомнил, что публичная демонстрация подобных сцен вообще-то подпадает под уголовное преследование.

"В соответствии со ст. 202 § 3 Уголовного кодекса, лицо, совершившее такое деяние, ждет наказание в виде лишения свободы. Пишу это, не ожидая, что какие-либо неприятности встретят господ Блащака и Каминьского за то, что они представили среди бела дня порнографические материалы. Стоит только напомнить, какой пример дают политики, намекая зрителям, что они находятся вне закона", - говорит Куиш.

Ранее "Страна" писала о том, что на польско-белорусской границе застряли более 30 беженцев из Ирака, они едят листья и пьют воду из пруда.

Также мы сообщали, что течение реки Западный Буг вернуло в Украину двух ливанцев, которые вплавь пытались попасть в Польшу.