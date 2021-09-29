На границе Польши и Беларуси заблокированы без еды и воды более 30 мигрантов-езидов, которые бежали из Ирака. Об опасной ситуации для их жизни, которая затянулась уже на неделю сообщил президент и соучредитель Синджарской академии Мурад Исмаэль, передает Rudaw.

Известно, что мигранты сбежали из города Синджара. Как сообщил родственник одного из них, житель Германии Фадель Хасан, мигранты находятся в лесу на грани смерти. По его словам, люди едят листья и пьют воду из пруда, чтобы выжить в этой ситуации. При этом как минимум шесть человек находятся в критическом состоянии.

Проблемы с мигрантами на границе Беларуси и Польши наблюдаются уже не первый месяц. Нелегалы прибывают с белорусской территории к рубежам Европы, но не могут перейти польскую границу. В итоге люди оказываются в двоякой ситуации - Польша не пускает их к себе, а Беларусь не пропускает обратно.

Напомним, в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока сложилось и на литовско-белорусской границе. Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают. Александр Лукашенко предупредил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь. Тем временем Украина отправила в Литву колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.