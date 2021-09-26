В нидерландской провинции Зеландия у города Оуддорпа была задержана яхта, на которой двое украинцев перевозили нелегальных мигрантов. Контрабандисты обещали доставить 11 нелегалов-албанцев в Великобританию.

Об этом сообщает Deutsche Welle в субботу, 25 сентября.

Сначала албанцы пытались сесть на контейнерные корабли, но им предложили воспользоваться яхтой. По словам правоохранителей, именно таким путем, на парусных яхтах, контрабандисты чаще всего переправляют людей в последнее время.

Представитель полиции сообщил информагентству ANP, что в последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов у берегов Нидерландов.

Украинцы-контрабандисты задержаны у берегов Нидерландов за перевозку нелегалов. Фото: AFP

Пограничная полиция задержала обоих капитанов судна - украинских граждан. Им предъявлено подозрение в контрабанде людей.

Ранее "Страна" сообщала, что должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины попались на легализации иностранцев из государств миграционного риска, которых приглашали в нашу страну под видом бизнесменов из стран Ближнего востока и Центральной Азии. Чиновники содействовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины.

Также мы писали, что Белорусский пограничный комитет обвинил Евросоюз в двойном стандарте по отношению к нелегальным мигрантам. По данным белорусских пограничников, нелегалов, которые направляются в Европу через Средиземное море, в ЕС принимают и признают беженцами, а ситуация в соседних с Беларусью странах ЕС совершенно иная.