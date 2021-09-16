В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух граждан Беларуси, которые в Украине находятся нелегально. Их уже передали сотрудникам Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко.

Как рассказал представитель СБУ, работник службы вместе с Национальной полицией участвуют в операции "Мигрант", которая стартовала 1 сентября и завершится 31 числа. В рамках этой операции выявляют людей, нелегально оказавшихся на территории Украины.

16 сентября участники операции провели проверку одного из киевских хостелов и выявили 12 граждан Республики Беларусь. Правоохранители установили, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Их пригласили в административное здание СБУ для опроса. А после проведения проверок граждан передали в Государственную миграционную службу Украины.

По информации Белорусского дома в Украине, к 14:00 часть задержанных уже отпустили, среди которых была волонтер Алена Жаркевич. В организации добавили, что к указанному времени в СБУ находились еще три человека.

Ранее "Страна" сообщала, что летом в Киеве во время рейда по хостелам полиция нашла 14 иностранцев-нелегалов.

Мы также писали, что белорусские пограничники обвинили Евросоюз в двойных стандартах по отношению к нелегальным мигрантам.