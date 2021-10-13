Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте президента.

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - пишется в указе.

Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, глава Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал указ о частичном или полном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного. Инициатором помилования выступил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений.

Позже в Украине освободили 31 участника боевых действий. Тогда Вербицкая призвала освобожденных "не потратить" впустую предоставленную возможность начать новую жизнь.