Зеленский назначил Алёну Вербицкую своим новый советником
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте президента.
"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - пишется в указе.
Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, глава Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал указ о частичном или полном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного. Инициатором помилования выступил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений.
Позже в Украине освободили 31 участника боевых действий. Тогда Вербицкая призвала освобожденных "не потратить" впустую предоставленную возможность начать новую жизнь.