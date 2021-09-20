В Одессе переселенцы с Донбасса, живущие в самовольно захваченном ими нежилом доме областного коммунального предприятия "Облтрансбуд" на Успенской, 4 устроили протест с требованием дать в здание свет. Во время протеста один из его участников проник в здание Одесской областной госадминистрации, забрался на окно и угрожал броситься вниз, если требования переселенцев не выполнят.

Об этом пишет "Думская".

Днем переселенцы перекрыли движение авто по Пироговскому переулку. Люди со своими детьми принялись ходить по пешеходному переходу, требуя возобновить подачу электроэнергии в здание их импровизированного общежития, которую отключили около недели назад. В руках они держали плакаты: "Наше требование - включите свет и заключите с нами договор", "Неужели наши дети не стоят жизни?", "Власть врет" и "Обратите внимание на нашу проблему".

Через час после начала протеста один из протестующих (по данным СМИ, бывший участник АТО), вылез на подоконник окна третьего этажа Одесской ОГА. Он заверял, что прыгнет вниз, если в общежитии не дадут свет, а затем еще и потребовал отставки председателя ОГА Сергея Гриневецкого. По словам мужчины, "власть не защищает людей".

На окне переселенец простоял около полутора часов. На место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели.

Когда к зданию подтянулись и журналисты, чиновники ОГА во главе с Гриневецким активно стали вести переговоры и даже уговорили протестующего зайти в помещение. Тот исполнил их просьбу, но вскоре опять вылез на подоконник и забрался на кондиционер.

В итоге его все же сумели уговорить, и мужчина зашел в здание.

Как писала "Страна", в субботу в центре Киева прошел митинг против коронавирусных мер.

Также мы сообщали о митингах журналистов запрещенных Зеленским СМИ.