В субботу, 18 сентября, в Варшаве в протестном городке медиков возле канцелярии премьер-министра прозвучал звук, похожий на выстрел. В результате мужчина получил травмы лица, его госпитализировали в больницу, где он умер. Вероятно, мужчина сам нанес себе увечья выстрелом или петардой.

Об этом сообщает Onet.pl.

Инцидент произошел в 10.20 по местному времени (09:20 по Киеву). Раздался звук, напоминающий выстрел, как оказалось, пожилой мужчина причинил себе вред. Его госпитализировали с травмами лица, позже он скончался в больнице.

Полиция подтверждает, что да, был громкий взрыв, который мог быть похож на выстрел. Однако пока нет подтверждения, что это был выстрел из пистолета. Это могла быть петарда или что-то другое. Звук, похожий на выстрел, прервал выступление медиков.

Отметим, что протестный городок медиков или "белый городок" появился в Варшаве 11 сентября, после демонстрации работников медицинской сферы. Возле канцелярии премьера расположили палатки, одно из требований протестующих - повышение зарплат.

Напомним, на День независимости Украины в Умани хасид выстрелил в местного жителя.

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