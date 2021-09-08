В Днепре мужчина выстрелил из револьвера в своего оппонента недалеко от супермаркета. Стрельба произошла из-за того, что первому не понравился покупатель, который был без маски во время пандемии.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей региона сообщает УНН в среду, 8 сентября.

По информации полицейских, сначала между стрелявшим и потерпевшим произошел конфликт возле магазина на улице Тверской. Позже мужчина достал оружие и выстрелил в человека без защитного средства на лице. К счастью, последний отделался легким испугом. По предварительной информации, у него остался синяк. При этом в больницу пострадавший не обращался.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о хулиганстве или по статье о легких телесных повреждениях.

"Револьвер у злоумышленника изъяли", - добавили в полиции.

Напомним, из-за маски и ранее происходило немало конфликтов в Украине и вне страны. В частности, весной в Киеве посетитель магазина открыл стрельбу в ответ на замечание охранника об отсутствии защитной маски. В итоге охранник пострадал.

Также мы писали, как в одном из ТРЦ охрана устроила драку с посетителем без маски.

Кроме того, сообщалось, как летевшие на Ибицу туристы подрались в самолете из-за маски.