В повестке пленарной недели Верховной Рады оказался законопроект об амнистии заключенных, которую собираются провести "Слуги народа" в текущем году. Заявленная цель - экономия бюджетных средств на содержание в местах лишения свободы. Как говорится в законопроекте №5249 авторства депутата от "Слуги народа" Юлии Яцик, амнистия приурочена к 30-летию независимости Украины и состоится впервые за последние 4 года.

В пояснительной записке к своему проекту Яцик отмечает, что в "условиях жесткой экономии государственных средств и значительного дефицита площадей в учреждениях исполнения наказаний, акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц в указанных учреждениях".

Конкретное количество заключенных, которые подпадут под амнистию, не указывается. Однако, речь идет о целом ряде категорий осужденных.

Это лица, признанные виновными в совершении уголовного проступка или умышленного преступления, которые не являются тяжкими, лица, которые признаны виновными в совершении преступления по неосторожности, которое не является тяжким, а также лица, уголовные производства относительно которых по уголовным проступкам или вышеупомянутым преступлениям рассмотрены судом, но приговоры не вступили в силу:

- на момент совершения преступления были несовершеннолетними,

- женщин, беременных на момент вступления в силу этого закона,

- не лишенных родительских прав, имеющих несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью,

- инвалидов первой, второй, третьей группы, больных активной формой туберкулеза, имеющих онкологические заболевания 3 и 4 стадии, СПИД 3 и 4 стадии и другие тяжелые болезни,

- достигших пенсионного возраста,

- ветеранов войны,

- участников ликвидации аварии на ЧАЭС,

- лиц, имеющих родителей (или одного из родителей), которым более 70 лет или признаны лицами с инвалидностью первой группы.



Также освободить от наказания предлагается осужденных за преступления, которые не являются тяжкими или не связаны с насилием, если они пробыли в местах лишения свободы не менее четверти назначенного срока наказания.

Еще одной категорией, подпадающей под освобождение по амнистии, являются лица, осужденные за умышленные преступления на срок не более 10 лет, если они отбыли не менее половины этого срока заключения.

Также амнистия ожидает лиц, осужденных за преступления по неосторожности, если срок заключения не более 12 лет, и они пробыли в местах лишения свободы не менее половины срока.

Освободят и от наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих, осужденных за уголовные проступки или преступления небольшой или средней степени тяжести, осужденные впервые за тяжелые преступления, если они отбыли не менее половины срока наказания.

Вдвое сократят оставшийся срок заключения осужденным за уголовные проступки и преступления, которые не являются тяжкими.



И последняя категория, которая подпадет под амнистию - лица, которым осталось пробыть в заключении менее одного года.

Не подпадают под амнистию лица, осужденные за

- преступления против основ национальной безопасности,

- умышленные убийства, доведения до самоубийства,

- умышленные тяжелые телесные повреждения при отягчающих обстоятельствах,

- пытки, незаконное проведение опытов над людьми, насильственное донорство,

- похищение человека при отягчающих обстоятельствах, захват заложников, торговлю людьми,

- преступления против половой неприкосновенности,

- кражи в особенно крупных размерах или при отягчающих обстоятельствах, грабеж, мошенничество в особенно крупных размерах, разбой, растрату имущества,

- изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и государственных ценных бумаг,

- перемещение через государственную границу лесоматериалов,

- незаконное производство и сбыт подакцизных товаров,

- легализацию доходов, полученных преступным путем,

- незаконную добычу янтаря,

- создание и руководство преступной организацией,

- бандитизм,

- теракт, способствование осуществлению теракта,

- кражу огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и радиоактивных веществ,

- угон железнодорожного, воздушного, морского или речного судна,

- нарушение ПДД, которое привело к смерти потерпевшего,

- осуществленное в состоянии наркотического или алкогольного опьянения,

- контрабанду наркотиков, производство и сбыт наркотиков,

- преступления против мира и правопорядка и прочее.

В пояснительной записке к проекту раскрываются некоторые статистические данные. Так, в учреждениях исполнения наказаний отбывают наказание 32 006 человек.



Кроме того, в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний, выполняющих функцию следственного изолятора, держались под стражей на стадии досудебного расследования и судебного рассмотрения 19169 человек.

В карточке законопроекта на сайте Верховной Рады говорится, что документ уже одобрен профильным комитетом - по вопросам правоохранительной деятельности, и рекомендован к принятию.