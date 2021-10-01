Кабинет Министров Украины начал работать над законопроектом об амнистии на территориях "ЛДНР", не дожидаясь выводов Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде на Донбассе, который одобрило правительство еще в августе.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников в ходе выступления на Ежегодном судебном форуме.

По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде в среду, 15 октября, однако Кабмин уже начал работать над документом о процедурах.

"..Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было", - сказал Резников.

Согласно законопроекту, в документе перечисляются документы непризнанных территорий, которые могут приниматься властями Украины уже сейчас - такие как свидетельства о рождении, смерти и заключении брака, документы, которые необходимо заверять у нотариусов "республик". После возвращения территорий этими документами будет заниматься специальный уполномоченный орган - Национальная комиссия по конвалидации.

Конвалидация в юриспруденции - придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения. В данном случае речь о признании документов, выданных на неподконтрольной территории.

Отметим, что согласно Минским соглашениям всем участникам событий на Донбассе должна быть объявлена амнистия.

Но украинские власти выступают против всеобщей амнистии и говорят, что она не коснётся тех, кто совершал «тяжкие преступления» (то есть, воевал против Украины).

По этому поводу Россия и "ЛДНР" обвиняют Украину в невыполнении Минских соглашений.

Напомним, ранее "Страна" детально разбирала законопроект о "переходном периоде". В нем украинские власти обещали выписать, что будет с местными жителями, если они - а точнее эти земли - вернутся в Украину. В законопроект прописана масса изменений - от пяти лет люстрации всех чиновников "республик" до тотальной двухлетней украинизации. Кроме того, подразумевается и ограничение избирательных прав граждан, отмена амнистии и многие другие дискриминационные вещи.