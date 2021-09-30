Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников, доход которого в 2020 году составил больше десяти миллионов, за август получил 55,4 тысяч гривен зарплаты.

Об этом со ссылкой на ответ секретариата правительства сообщают "Украинские новости" в четверг, 30 сентября.

Должностной оклад Резникова в последний летний месяц составил 41 983 гривны, командировочные - 13 418 гривен.

Таким образом, зарплата вице-премьера по вопросам реинтеграции за август составила 55 479 гривен.

При этом сумма удержанных налогов составила 10 818 гривен.

После удержания налогов и Резников получил на счет 44 661 гривну.

Напомним, Алексей Резников стал вице-премьер-министром и министром реинтеграции временно оккупированных территорий в марте 2020 года. За 2019 год он задекларировал 21 млн грн доходов, а за прошлый - более десяти млн.

Также мы рассказывали, сколько получает глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. В частности, за июнь, он получил в 13 раз больше обычного украинца - почти 175 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, сообщалось, что и.о. главы САП Грищук в августе получил почти треть миллиона зарплаты.