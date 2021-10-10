В Украине освободили 31 участника боевых действий, которых накануне помиловал президент Владимир Зеленский.

Об этом написала в своем Facebook председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату", - говорится в записи.

Также Вербицкая призвала освобожденных "не потратить" впустую предоставленную возможность начать новую жизнь.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о частичном или полном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного. Инициатором помилования выступил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Также "Страна" сообщала, что Верховная Рада рассмотрит законопроект об амнистии заключенных, которую собираются провести "Слуги народа" в текущем году. Заявленная цель - экономия бюджетных средств на содержание в местах лишения свободы. Амнистия приурочена к 30-летию независимости Украины и состоится впервые за последние четыре года.