В Украине скоро могут объявить. массовую амнистию, по которой на свободу выйдут тысячи осужденных: в Верховной Раде уже готов и одобрен профильным комитетом соответствующий законопроект.

Основная цель будущей амнистии, во всяком случае по мнению ее инициаторов, – экономия бюджетных денег на содержании заключенных.

"Страна" выяснила, как к будущей амнистии относятся сами осужденные и криминалитет.

Антон Р., осужденный: "Амнистия - это хорошо. Но кроме этого нужен отдельный закон о трудоустройстве тех, кто выйдет. На воле бывшие зека не нужны, никто не хочет брать таких на работу. Поэтому большая часть откинувшихся по амнистии скоро обратно вернется: кроме как снова воровать, ничего другого не остается".

Павел С., осужденный: "Сейчас перед амнистией многие начинают подходы делать к лепилам (тюремным врачам – Ред.) в надежде договориться. Тюремные медики и члены комиссий озолотятся на амнистии. Например, справка о туберкулезе или онко-заболевании уже стоит от пяти до десяти тысяч долларов. И это только начало. Как только выйдет закон об амнистии, цены на справки еще подскочат. Кроме тех, кто реально подпадает под амнистию, выйдут блатные высшего ранга, кому по карману купить справку о неизлечимой болезни".

Георгий В., осужденный: "По зонам и тюрьмам весть о будущей амнистии давно обсуждается. Амнистия для тюрьмы - это как новый год при СССР, главный праздник! Шансы на амнистию обсуждают все поголовно, даже те, кто под нее не подпадает. Давно пора открывать тех, кто залетел на зону случайно или по глупости: например, "дтпешников" (совершивших дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом – Ред.) или укравших пару мешков удобрений и получивших за это срок".

Александр С., имеет три отбытых срока из-за краж, отбывает четвертый срок: "Толку от этой амнистии для меня лично ноль. Я блатной масти. По амнистии выйдут те, кто в хороших отношениях с администрацией. В тюрьме только хозяин и кум решают, кому на волю, а кому дальше топтать зону. Без их согласия, будь ты хоть трижды болен тубиком в активной фазе, никто не выйдет. Поэтому по амнистии большинство актива (сотрудничающих с администрацией учреждения – Ред.) уйдет, те кто в отрицалове (придерживается воровских традиций – Ред.), останутся".

Юрий К., отбыл срок за финансовые преступления: "По амнистии выйдет куча народа. Но половина уже через пару месяцев вернется по другим судимостям. В нашей стране честно жить невозможно. Поэтому сэкономить на зэка не получится. У нас здесь каждый второй болен или тубиком, или ВИЧ. Кому они нужны на свободе? Кто их лечить будет? Где они будут работать? Если нардепы хотят сократить бюджетные деньги на тюрьмах, пускай создадут много рабочих мест и помогут с лечением и трудоустройством бывшим зэка. Вот тогда реально получится сэкономить".