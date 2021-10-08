В Украине освободили или частично уменьшили срок наказания для 31 осужденного военного. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства утром в пятницу, 8 октября.

Инициатором помилования был Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение к совершению преступления и после осуждения, возмещения причиненных убытков и устранения причиненного вреда, мысль органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский... подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Президент, добавил он, лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

По словам Готы, помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Также в Офисе президента добавили, что при определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму.

Также сообщали, что президент назначил послов в шести странах и уволил пятерых дипломатических представителей Украины.