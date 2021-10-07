Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой в конце сентября закон о противодействии антисемитизму в Украине. Документ определяет понятие антисемитизма, указывает его основные проявления и прописывает за них наказание.

В частности, рабочее определение антисемитизма, которое разработали в организации, звучит так: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направленные против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов".

На сегодня такое определение принято в Германии, Великобритании, Австрии, Румынии, Литве, Болгарии и Израиле.

Лиц, допустивших антисемитские действия, предлагают наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет. При этом, если проявления антисемитизма были соединены с насилием, обманом или угрозами, а также совершены должностным лицом, это грозит штрафом от 500 до 1000 минимумов (8 500-17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Если такие действия были совершены организованной группой лиц или они имели тяжелые последствия, то за преступление будет грозить срок от пяти до восьми лет. Подробнее о нормах этого закона можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что по данным исследования, крупнейшие соцсети не реагируют на 84% жалоб об антисемитизме, хуже всего себя показал Facebook.