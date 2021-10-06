Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 6 октября, согласовал законопроект, согласно которому в Уголовный кодекс могут внести новые статьи - за экологические преступления.

В частности, уголовными могут стать статьи "нарушение правил заготовки древесины", "незаконная перевозка, хранение и сбыт древесины", "незаконный ввоз или вывоз объектов растительного и животного мира".

По этим статьям в Украине хотят предусмотреть сроки от одного до трех лет наказания в тюрьме.

Кроме того уголовными преступлениями могут стать: сокрытие информации о радиационном фоне, загрязнении земель, продуктов, состояние заболеваемости населения и др.

Если это причинит ущерб в значительном объеме, в Кабмине хотят предусмотреть штраф в три-четыре необлагаемых минимума (51 или 68 гривен) или тюремный срок до трех лет.

Напомним, на заседании 6 октября правительство решило также поднять пошлины на более, чем полсотни товаров и продуктов.

Кроме того, сообщалось, что ранее Кабмин Кабмин выделил деньги для ковидных доплат украинским медицинским работникам.