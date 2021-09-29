Взявшие на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" члены Кабинета Министров будут выполнять свои обязанности, не получая за это зарплату. Об этом сообщил представитель украинского правительства, передают "Украинские новости".

"Министры не будут получать зарплату, так как они не являются членами набсовета", - сказали в Кабмине.

При этом в секретариате Кабмина добавили, что члены набсовета "Нафтогаза" были назначены в соответствии с распоряжением и они являются сотрудниками "Нафтогаза".

Между тем на сайте Кабмина отсутствует распоряжение о назначении новых членов набсовета "Нафтогаза".

Напомним, на днях Кабинет министров Украины пошел на кадровые рокировки и назначил новое правление государственной акционерной компании НАК "Нафтогаз Украины", взяв на себя полномочия наблюдательного совета НАК. Решение по новому составу правления было принято в понедельник, 27 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Витренко пожаловался, что "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи.

Также мы разбирались, зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа.