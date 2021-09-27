Кабинет министров Украины пошел на кадровые рокировки и назначил новое правление государственной акционерной компании НАК "Нафтогаз Украины".

И перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК. Решение по новому составу правления было принято в понедельник, 27 сентября. Об этом передает агентство РБК-Украина.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Новыми членами правления "Нафтогаза" Кабмин назначил Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника главы правления; Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политике "Группы Нафтогаз"; Романа Чумака, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.

По информации источников, Кабмин специально собрался, чтобы уволить трех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" от государства, таким образом получив право выполнять функции набсовета.

После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались, и назначил четверых новых.

Телеграм-канал "Политика "Страны" прокомментировал кадровые решения правительства.

"Как и предполагалось, Кабмин устроил зачистку правления НАК "Нафтогаза", удалив оттуда людей экс-главы компании Коболева. И поставив на их место людей нового главы - Витренко.

Последний, таким образом, укрепил свой (а точнее - Офиса президента) контроль над компанией. Вряд ли это понравится американцам, которые вообще были против назначения Витренко главой НАК.

Но, видимо, на Банковой полагают, что посольства не будут сильно возмущаться происходящим. Также, как не возмущаются и многими другими последними действиями Офиса президента", - передает канал.

Ранее "Страна" сообщала, что США потребовали назначить новых руководителей "Нафтогаза" и "реформировать" СБУ.