Кабинет Министров Украины на заседании сегодня, 6 октября, одобрил законопроект, который предусматривает изменение пошлин по более чем 90 товарным наименованиям.

Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме Всемирной торговой организации (ВТО). В перечне товаров, по которых будет меняться пошлина, рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и пр,), автомобильные комплектующие и др.

В пояснительной записке сказано, что вопрос с пошлинами возник, так как импортеры зачастую играли на разных ставках налогов на похожие товары.

И за счет этого экономили на пошлинах. Скажем, филе трески облагается пошлиной в 5%, а мороженное филе с содержанием соли менее 12% для длительного хранения - 0%. То же самое с мясными субпродуктами. Те, что пригодны для потребления в рационе людей, облагаются пошлиной в 15%, а те, что непригодны - 0%. Но визуально увидеть разницу в товаре не так просто, чем и пользуются импортеры.

По итогам пересмотра ставок на более чем полсотни товарных наименований они вырастут. К примеру, на краски и лаки - более чем вдвое (с 3% до 6,5%), на клеи - с 5% до 6,5%, точно так же на трубы и шланги - с 5% до 6%. Плиты и листы с пластмассы, которые сейчас заезжают в Украину по ставке 2%, станут облагать пошлиной в 5%.

Запчасти к кондиционерам хотят облагать пошлиной в 5%, тогда как сейчас - 0%. На трансформаторы пошлина вырастет с 0% до 10%. Что, помимо "унификации ставок ввозных пошлин", поясняется еще и лоббизмом. Как указано в пояснительной записке, таким образом хотят поддержать отечественных производителей.

Это принесет в бюджет дополнительно порядка 250 миллионов гривен в год, а вот потребителям стоит готовится к очередному витку цен, так как новые пошлины импортеры станут закладывать в розничные цены.

Есть и товары, на которые пошлины снизят. К примеру, на нефтяной битум - с 10% до 2%, а сырное фондю - с 10% до 5%.

Ранее мы рассказывали, что в мае президент Украины Владимир Зеленский на пять лет продлил действие экспортной пошлины на лом черных металлов.

Также сообщали, что в начале года Украина отменила пошлины на ввоз вина из Евросоюза.