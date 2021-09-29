В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма.

Соответствующий план утвердили во время очередного заседания правительства.

Сама стратегия появилась в марте этого года. Что касается нынешнего плана, то он достаточно объемный. К примеру, есть такие пункты как:

постоянный мониторинг и документирование фактов нарушения Российской Федерацией прав и свобод людей в Крыму,

создание специального государственного учреждения "Украинский национальной центр обеспечения мира",

обеспечение выплат пострадавшим лицам,

государственные стипендии,

усиление международного давления на Россию,

разного рода конференции и презентации по крымской теме и пр.

Напомним, Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма состоит из преамбулы и 97 пунктов. Помимо прочего, в документе утвержденном президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждается, что аннексированные Крым и Севастополь - неотъемлемые части Украины.

Также сообщалось, что 23 августа в Киеве прошел первый международный саммит "Крымской платформы", по итогам которого 46 стран подписали Декларацию, текст которой приводила "Страна".