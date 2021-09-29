Кабмин утвердил план по реализации стратегии относительно Крыма. Фото: facebook.com/KabminUA

В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма.

Соответствующий план утвердили во время очередного заседания правительства.

Сама стратегия появилась в марте этого года. Что касается нынешнего плана, то он достаточно объемный. К примеру, есть такие пункты как:

  • постоянный мониторинг и документирование фактов нарушения Российской Федерацией прав и свобод людей в Крыму,
  • создание специального государственного учреждения "Украинский национальной центр обеспечения мира",
  • обеспечение выплат пострадавшим лицам,
  • государственные стипендии,
  • усиление международного давления на Россию,
  • разного рода конференции и презентации по крымской теме и пр.

Напомним, Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма состоит из преамбулы и 97 пунктов. Помимо прочего, в документе утвержденном президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждается, что аннексированные Крым и Севастополь - неотъемлемые части Украины.

Также сообщалось, что 23 августа в Киеве прошел первый международный саммит "Крымской платформы", по итогам которого 46 стран подписали Декларацию, текст которой приводила "Страна"

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.