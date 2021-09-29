В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины поддержал решение о выделении средств для доплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

Отметим, ковидные доплаты могут составлять до 300% от окладов. Но с лета эти выплаты начали массово "прикручивать". Впрочем, очевидно, что с ухудшением эпидемиологической ситуации без доплат не обойтись.

На статью "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями" дополнительно выделили порядка 205 миллионов гривен, из которых непосредственно на оплату труда пойдет 168 миллионов.

Напомним, в марте Верховная Рада одобрила 20-гривневую доплату украинским медикам за первый укол вакциной от коронавируса и 60 гривен - за второй.

Также сообщалось, что летом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальной заработной платы для медицинских работников и врачей.

"Страна" подробно разбиралась, действительно ли медикам поднимут заработные платы со следующего года и сколько средств для этого нужно.