На Закарпатье врач инфекционного отделения Мукачевской больницы послала пациентку "на чердак" - женщина просила перевести ее в палату без больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациентка объяснила, что не заражена коронавирусом, а подхватить его не хочет.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на видео разговора, который сняла сама пациентка и распространила в Viber-группе "Наше Мукачево".

По словам женщины, во время лечения в больнице она узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста.

После чего она обратилась к врачу и хотела добиться перевода в другую палату.

Однако, врач в ответ на просьбы пациентки предложила ей "пойти на чердак".

Женщина добавила, что перед расселением в палаты ПЦР-тесты никому не делают. Поэтому в инфекционном отделении можно подхватить ковид, даже если у человека другая инфекционная болезнь.

Напомним, после четырехдневного роста число новых случаев коронавируса в Украине немного снизилось. В течение прошлых суток, 24 сентября, в стране обнаружили 8 267 пациентов с Covid-19. Это в три раза больше, чем количество выздоровевших за этот день.

Также "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области.