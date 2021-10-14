После выступления в День защитника Украины на Хортице перед курсантами военных лицеев президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. В ее рамках он посетит Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает Офис президента.

Как рассказали в ОП, во время поездки Зеленский побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил (ООС). Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины.

Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы "Большая стройка".

Как сообщала "Страна", в первой половине дня 14 октября Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших, которая прошла в Киеве на Михайловской площади. Он возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину и осмотрел на площади образцы современного вооружения и военной техники.

Кроме того, Зеленский успел поручить секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября заседание органа. СНБО соберется в 16:00.