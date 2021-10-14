Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, в День защитника и защитниц Украины, подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны". Этим документом он поставил задачу Кабинету министров "в полном объеме принять меры по надлежащему денежному обеспечению военных и ветеранов войны".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Также в Офисе президента добавили, что Кабмин должен внести до 31 декабря 2021 на рассмотрение парламента законопроект, "направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств".

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Напомним, в сентябре "Страна" сообщала, что украинским военнослужащим задолжали уже около полутора миллиардов гривень, большая часть из которых - выплаты на оздоровление. Задерживают даже "боевые выплаты" военным в зоне ООС на Донбассе.

Также мы приводили текст поздравления Зеленского военных с Днем защитников и защитниц Украины.